Conflit en Ukraine - Washington promet une riposte "ferme" au Bélarus s'il aide Moscou à envahir l'Ukraine

Les Etats-Unis ont averti mardi le Bélarus qu'il s'exposait à une riposte "rapide" et "ferme" s'il laissait la Russie utiliser son territoire pour attaquer l'Ukraine."De la même manière que nous avons dit clairement à la Russie qu'elle paierait chèrement" une éventuelle invasion, "ces derniers jours, nous avons aussi dit clairement au Bélarus que s'il autorisait l'utilisation de son territoire pour une attaque contre l'Ukraine, il subirait une riposte rapide et ferme de la part des Etats-Unis et de nos alliés", a prévenu le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. "Si une invasion devait partir du Bélarus, si les soldats russes devaient être stationnés de manière permanente sur son territoire, l'Otan pourrait aussi revoir sa posture dans les pays frontaliers du Bélarus", a-t-il encore mis en garde. La semaine dernière, en plein bras de fer avec Moscou, Washington avait dit s'inquiéter d'un projet de réforme constitutionnelle au Bélarus qui permettrait un déploiement d'armes nucléaires russes dans ce pays frontalier de l'Ukraine et de la Pologne. De la même manière, des responsables américains avaient estimé que des exercices militaires russo-bélarusses annoncés par le Bélarus allaient "bien au-delà de la normale" et pourraient présager d'une présence militaire permanente de la Russie dans cette ancienne république soviétique restée un des alliés les plus proches de Moscou. (Belga)

