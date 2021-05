Conflit israélo-palestinien - 150 manifestants pro-palestiniens réunis dans le respect des mesures sanitaires à Gand

À Gand, une manifestation pro-palestinienne réunissant environ 150 militants s'est déroulée sans encombre mercredi soir. Au départ, le groupe était censé se diviser et prendre en charge plusieurs carrés. Mais vers 18h30, le groupe s'est rassemblé pour écouter quelques discours, bien que cela ait été fait dans le respect d'une certaine distanciation sociale.Cela contraste fortement avec l'action qui avait eu lieu dimanche, lorsque, contre toute attente, environ 1.000 manifestants, sans aucun respect des règles de distance, s'étaient réunis sur le Korenmarkt. Des drapeaux avaient également été incendiés. L'action de mercredi a été prévue et autorisée par le bourgmestre Mathias De Clercq. L'organisation s'est manifestement efforcée de faire respecter les mesures sanitaires, bien qu'un groupe un peu plus important se soit réuni pour certains discours. L'horreur de la guerre au Moyen-Orient a été abordée dans certaines prises de parole. L'organisation a également demandé au collège des échevins de Gand de prendre explicitement position contre Israël, tout comme l'a déjà fait le bourgmestre de Louvain, Mohamed Ridouani (Vooruit). (Belga)

