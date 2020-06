Conflit israélo-palestinien - Deux roquettes tirées depuis la bande de Gaza vers Israël

Deux roquettes ont été tirées vendredi soir depuis la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, vers Israël, a annoncé l'armée israélienne.Les tirs ont été précédés de sirènes dans la zone de la localité israélienne de Sdérot, à la lisière de la bande de Gaza. "Deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien", a indiqué l'armée dans un communiqué sans autre précision. Les services de secours ont précisé que les sirènes avaient retenti dans la zone de Sdérot, une localité israélienne située à quelques kilomètres de l'enclave palestinienne. Le dernier tir de roquette contre l'Etat hébreu depuis l'enclave palestinienne remonte à début mai. Jeudi, la branche armée du Hamas a mis en garde Israël contre son projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée, qui équivaudrait selon elle, à une "déclaration de guerre". "La résistance considère une annexion de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain comme une déclaration de guerre contre notre peuple et nous ferons en sorte que l'ennemi s'en morde les doigts (...)", a dit le porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, Abou Obaida. Ces déclarations interviennent dans un climat de craintes à l'approche d'une décision attendue du gouvernement israélien sur la mise en oeuvre du plan américain pour le Proche-Orient. Celui-ci prévoit l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et de colonies en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne, ainsi que la création d'un Etat palestinien sur un territoire réduit. Les dirigeants palestiniens, du Fatah laïc au pouvoir en Cisjordanie au Hamas à Gaza, ont fustigé ce plan, aussi dénoncé par l'ONU, les Européens et la Ligue arabe. Ces dernières années, le Hamas et Israël se sont livré trois guerres (2008, 2012, 2014). Malgré une trêve ces derniers mois, les deux camps s'affrontent, à l'occasion, avec des tirs de roquettes depuis Gaza et des frappes de représailles de l'armée israélienne. (Belga)

