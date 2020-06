Conflit israélo-palestinien - Funérailles en Syrie d'un ancien chef du Djihad islamique palestinien

Des funérailles pour l'ancien chef du Djihad islamique palestinien Ramadan Challah se sont tenues dimanche à Damas, au lendemain de son décès au Liban voisin à l'âge de 62 ans, selon un correspondant de l'AFP.Le corps de l'ex-secrétaire général du Djihad islamique en Palestine a été transporté en Syrie depuis un hôpital de Beyrouth tenu par le Hezbollah libanais, a indiqué à l'AFP une source palestinienne faisant partie du voyage. Ramadan Challah, à la tête du Djihad islamique de 1995 jusqu'à la nomination d'un successeur en 2018, souffrait de graves problèmes de santé et se trouvait dans le coma depuis trois ans. Son nom est inscrit depuis 1995 sur la liste américaine des entités et personnes "terroristes". Depuis 2006, il était sur la liste des "terroristes les plus recherchés" du FBI, avec une récompense de cinq millions de dollars. Challah est né en 1958 à Gaza. Diplômé en économie d'une université égyptienne, il a ensuite obtenu un doctorat en Grande-Bretagne en 1990. "Nous disons adieu à un grand homme, un dirigeant éminent (...) qui a tenu haut l'étendard du djihad", a salué son organisation dans un communiqué samedi. En présence des médias et sous haute sécurité, des funérailles ont été organisées dans le quartier de Mazzé à Damas, a rapporté le correspondant de l'AFP. L'actuel secrétaire général du Djihad islamique, Ziad Nakhalé, ainsi que plusieurs autres cadres de factions palestiniennes étaient présents. L'évènement a pu avoir lieu grâce à une autorisation spéciale accordée par les autorités syriennes, malgré le confinement imposé dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Ramadan Challah a été enterré au "cimetière des Martyrs", dans le camp palestinien de Yarmouk en banlieue de Damas, a indiqué le correspondant. Il s'était installé en exil en Syrie en 1995 en prenant la direction du Djihad islamique, un mouvement radical qui passe pour être lourdement financé par l'Iran et est considéré comme organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis ou l'Union européenne. Deuxième groupe islamiste armé dans la bande de Gaza après le Hamas, le Djihad islamique est derrière nombre d'attaques et de tirs contre Israël depuis l'enclave palestinienne sous blocus, où des funérailles symboliques pour Challah ont été organisées ce dimanche. En Cisjordanie occupée, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rendu hommage samedi à Ramadan Challah, estimant que le peuple palestinien "a perdu une grande figure nationale". (Belga)