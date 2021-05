CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN - Le bilan dépasse les 100 morts à Gaza

Le bilan des affrontements en cours entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël a dépassé les 100 morts dans la bande de Gaza, ont indiqué tard jeudi les autorités locales.Le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne a fait état de 103 morts, dont 27 enfants, et de 580 blessés depuis le début, lundi soir, des affrontements. Côté israélien, les tirs depuis Gaza ont fait sept morts et des dizaines de blessés. (Belga)

