Conflit israélo-palestinien - Le Forum der Joodse Organisaties espère que le plan de Trump mènera à la paix la région

Le Forum der Joodse Organisaties (FJO) espère que le plan de paix pour le Moyen-Orient mènera à une paix globale dans la région. "Seules des négociations directes fondées sur le respect mutuel et la reconnaissance des droits de chacun peuvent conduire à une paix juste et durable entre Israël et le peuple palestinien", affirme l'organisation dans un communiqué publié mardi soir.Selon le FJO, la proposition offre des points de départ intéressants pour les deux parties. "Face à l'annexion par Israël d'un certain nombre de colonies et de la vallée du Jourdain, les Palestiniens peuvent établir leur propre État avec Jérusalem-Est comme capitale", relève le Forum. L'organe espère que les deux parties prendront le plan comme point de départ pour une relance de discussions constructives. Le président américain Donald Trump a dévoilé mardi son plan de paix pour le Proche-Orient qui accorde à l'État hébreu nombre de concessions, parmi lesquelles la reconnaissance de Jérusalem comme "capitale indivisible". Parmi les nombreux points sensibles de ce plan figure la reconnaissance de l'annexion par Israël à son territoire des colonies implantées en Cisjordanie occupée, en particulier dans la vallée du Jourdain. Un futur État palestinien sur ces tracés serait nettement en-deçà de ce à quoi aspirent les Palestiniens, à savoir la totalité des Territoires occupés depuis 1967 par Israël. (Belga)