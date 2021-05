Conflit israélo-palestinien - Moscou appelle à une réunion urgente du Quartet

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a appelé mercredi à une réunion urgente du Quartet pour le Proche-Orient pour mettre fin à l'escalade de la violence depuis une semaine entre Israël et les Palestiniens."La tâche la plus urgente est de convoquer le Quartet de médiateurs internationaux - la Russie, les Etats-Unis, l'ONU et l'Union européenne", a déclaré M. Lavrov à Moscou, lors d'une conférence de presse commune avec le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. (Belga)

