Contact social, travail, école: les experts préconisent de privilégier l'extérieur

Si l'on souhaite éradiquer le coronavirus dans les prochains mois, il faut tous vivre et travailler à l'air libre autant que possible, préconise un collectif de scientifiques dans un avis au gouvernement, rapporte Het Laatste Nieuws mardi."Plusieurs études montrent que le nombre d'infections à l'extérieur est au moins dix fois plus faible qu'à l'intérieur. L'été est donc l'occasion idéale d'éradiquer virtuellement le virus en Belgique", conseillent-ils. Leur avis a été envoyé dimanche soir à Sciensano, à un certain nombre de cabinets et à Erika Vlieghe, la présidente du groupe d'experts en charge du déconfinement (GEES), entre autres. Les scientifiques, les chercheurs en données et les ingénieurs, qui se sont réunis sous le nom de "United Against Covid", affirment que le gouvernement serait mieux avisé d'organiser autant d'activités à l'extérieur que possible. "De l'enseignement au travail de bureau en passant par les réunions sociales". Pour des secteurs tels que l'hôtellerie et le tourisme, ce conseil pourrait facilement être suivi mais il serait plus difficile pour le monde des affaires. Ces conseils interviennent alors qu'il y a davantage d'indications au niveau international que le maintien de la distance d'un mètre et demi n'est pas aussi sûr dans tous les endroits. À l'intérieur, les gens sont ainsi remarquablement plus souvent infectés, même s'ils gardent une distance suffisante. Juste avant le week-end, Sciensano a même adapté ses conseils, selon le journal. Un paragraphe complet sur la ventilation des pièces a été ajouté, indiquant "que des inquiétudes ont été soulevées quant à la pertinence du mètre et demi". (Belga)