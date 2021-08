Contrôle technique et permis de conduire: mesures exceptionnelles en faveur des sinistrés

Une série de mesures exceptionnelles ont été prises afin de faciliter certaines démarches administratives et permettre aux personnes sinistrées par les inondations de la mi-juillet de conserver toute leur mobilité, annonce lundi la ministre wallonne en charge de la Sécurité routière, Valérie De Bue.Ainsi, le supplément de retard pour présentation tardive au contrôle technique ne sera pas facturé pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation reprend pour le titulaire l'un des codes postaux suivants: 4031, 4050, 4800, 4870, 4830, 4860, 4870, 4910, 5580. Pour les communes non répertoriées dans cette liste, il suffira de prouver à l'organisme que l'usage du véhicule a été rendu, temporairement, impossible du fait des inondations, par tout moyen pertinent. Par ailleurs, une priorité sera également donnée au contrôle technique des véhicules d'occasion. Les plages horaires dédiées à cette catégorie de véhicules seront étendues. Des nocturnes pourront être envisagées, annonce la ministre. En outre, les personnes touchées par les inondations ont la possibilité de postposer gratuitement leur rendez-vous déjà programmé pour le permis de conduire. En cas de perte des documents officiels, il suffira de se munir d'une attestation de demande de renouvellement des documents délivrés par l'administration communale pour passer l'examen pratique. "Ceci devrait éviter des reports de rendez-vous sur une plus longue durée. Toutefois, en cas de réussite de l'examen, l'attestation permettant la délivrance du permis de conduire définitif ne sera donnée que sur base des documents officiels", précise encore le communiqué. (Belga)