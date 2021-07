COOPÉRATION - De nouveaux marchés en vue pour une association d'experts néo-louvanistes à Kinshasa

Dans les mois qui viennent, les équipes de l'association néo-louvaniste Ex-Change-Expertise devraient reprendre de l'activité en République démocratique du Congo (RDC), après une interruption de plusieurs mois liée à la crise sanitaire, a expliqué mercredi l'un de ses représentants à un correspondant de l'agence Belga à Kinshasa.Ingénieur commercial diplômé de l'UCLouvain, Blaise Mbatshi est le délégué local d'Ex-Change-Expertise à Kinshasa depuis 2016. Basée à Louvain-la-Neuve, l'association met à la disposition des pays en développement des experts seniors bénévoles pour des missions de courte durée. "Notre philosophie est basée sur le partage de connaissances et de savoir-faire comme leviers de développement. Sans pour autant nous substituer aux agents commerciaux, nous fournissons gratuitement des experts aux entreprises locales pour les aider dans les domaines de la formation, de l'organisation ainsi que du développement de produits et de services. Nous mettons nos experts à leur disposition durant des missions qui durent de deux à trois semaines", explique Blaise Mbatshi. L'association brabançonne wallonne est active dans plusieurs pays africains, dont l'Algérie, le Bénin, le Burkina-Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry, Madagascar, le Maroc, la RDC, le Rwanda, le Sénégal ou encore le Togo. En RDC, les bénévoles d'Ex-Change-Expertise travaillent essentiellement dans les régions de Kinshasa, Goma, Lubumbashi et Matadi. "Une subvention de la Banque mondiale au travers du projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises (PADMPME) est actuellement disponible pour favoriser la création d'activité en RDC. C'est parmi les candidats à ce programme que nous identifierons, dans les semaines qui viennent, les entrepreneurs à soutenir avec nos experts", conclut le représentant de l'association néo-louvaniste. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.