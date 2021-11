COP26 - L'accord à la COP26 est "un grand pas en avant", selon Boris Johnson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé samedi soir que l'accord sur le changement climatique conclu un peu plus tôt à la COP26 de Glasgow (Royaume-Uni) était "un grand pas en avant", ajoutant toutefois qu'il y avait "encore énormément à faire"."Il y a encore énormément à faire dans les années qui viennent", a déclaré M. Johnson. "Mais l'accord d'aujourd'hui est un grand pas en avant, et ce qui est important est que nous avons le premier accord international jamais conclu pour réduire l'utilisation du charbon et un plan pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré" de plus qu'à l'ère pré-industrielle, a-t-il ajouté. (Belga)