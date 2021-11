Cop26 - La réserve des Galapagos agrandie dans l'espoir d'un aménagement de la dette

Le président de l'Equateur, Guillermo Lasso, a annoncé lundi l'extension de près de 50% de la surface de la réserve maritime de l'archipel des Galapagos, réserve unique de biodiversité, en marge de la conférence climat COP26 à Glasgow."Cette décision de l'Équateur entraînera des propositions financières pour échanger la dette contre la conservation" de la nature, a-t-il déclaré, précisant que la surface de la réserve, établie en 1998 et d'une superficie de 130.000 km2, sera augmentée de 60.000 km2. L'archipel des Galapagos est situé à 1.000 km des côtes de l'Equateur et classé Patrimoine mondial et réserve mondiale de biosphère pour sa flore et sa faune uniques. Il doit son nom aux tortues géantes endémiques qui y vivent. (Belga)

