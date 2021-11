COP26 - Le Canada arrêtera d'ici 2030 l'exportation de charbon

Le Canada s'engage à arrêter ses exportations de charbon d'ici 2030, a annoncé son Premier ministre, Justin Trudeau, lundi à Glasgow devant la 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).Les Canadiens aideront les pays en développement à se passer "le plus rapidement possible" de leurs centrales au charbon pour adopter des énergies renouvelables. Un budget de quelque 700 millions d'euros a été prévu à cet égard. Le charbon est une énergie fossile particulièrement polluante. Son abandon le plus rapidement possible est essentiel pour atteindre l'objectif de contenir à un degré et demi le réchauffement climatique. (Belga)