Copa America - L'Argentine de Lionel Messi rejoint la Colombie en demi-finales de la Copa America

Lionel Messi, auteur d'un but et de deux passes décisives, a permis à l'Argentine de s'imposer 3-0 en quart de finale de la Copa America face à l'Équateur, réduit à dix, samedi à Goiania. L'Argentine affrontera la Colombie qui est venue à bout de l'Uruguay un peu plus tôt dans la soirée (4-2 aux tirs au but, après un match nul 0-0 à l'issue du temps réglementaire).Rodrigo De Paul, sur un assist de Messi, a inscrit le premier but de la rencontre face à l'Equateur juste avant la pause (40e). Lautaro Martinez a doublé la mise en fin de partie (84e) après un nouvel assist de Messi qui a parachevé la prestation de sa sélection en plantant lui-même le dernier but de la partie (90+3). Dans l'autre rencontre opposant la Colombie à l'Uruguay, le score est resté vierge durant le temps réglementaire (0-0). Duvan Zapata, Davinson Sánchez, Yerry Mina et Miguel Borja ont marqué leurs tirs au but pour la Colombie au stade Mané Garrincha, à Brasilia. Leur gardien, David Ospina, a arrêté les tirs de José María Giménez et Matías Viña, scellant la victoire. Edinson Cavani et Luis Suárez ont marqué pour l'Uruguay. La Celeste quitte à nouveau la Copa America en quarts de finale, éliminée aux tirs au but, tout comme il y a deux ans face au Pérou. L'autre demi-finale sera jouée entre le Pérou et le Brésil, qui ont respectivement battu le Paraguay et le Chili. (Belga)