Coronavirus - 135 décès en 24 heures en France, huit patients de moins en réanimation

Le coronavirus a causé 135 décès supplémentaires en 24 heures en France, avec un total de 24.895 depuis le 1er mars, dont 15.583 dans les hôpitaux et 9.312 dans les établissements médico-sociaux, a indiqué dimanche la Direction générale de la santé (DGS). Trois départements sont par ailleurs passés de l'orange au vert sur la carte du déconfinement.La pression sur les services de réanimation s'allège légèrement, avec huit patients Covid-19 en moins, mais le nombre total de malades hospitalisés dans ces services reste supérieur aux capacités initiales, selon un communiqué. Pour la troisième semaine consécutive, le nombre d'hospitalisations est en baisse, tout comme celui des patients en soins intensifs. Il y a ainsi désormais 25.815 patients atteints dans les hôpitaux, avec 345 nouvelles admissions en 24 heures. Depuis que l'épidémie a éclaté, 92.799 personnes ont été hospitalisées, selon le journal Le Parisien, dont 50.784 ont pu rentrer chez elles. Quatre-vingts autres nouveaux patients se sont retrouvés en soins intensifs, où l'on constate un recul des admissions. S'y trouvent toutefois encore 3.819 patients. En 24 heures, 308 infections supplémentaires ont été diagnostiquées, soit un total de 131.287. "On constate une diminution de la circulation du virus dans trois départements (Gers, Loire Atlantique et Mayenne) avec une proportion de passage aux urgences pour suspicion de Covid-19 inférieure à 6%, ce qui permet donc le passage du 'orange' au 'vert' sur la carte", souligne la DGS. La nouvelle carte provisoire du déconfinement, qui fait la synthèse de deux indicateurs (circulation active du virus et les capacités de réanimation) comporte désormais 32 départements rouges (inchangé), 19 oranges (contre 22 la veille) et 50 verts (contre 47 la veille). Les départements verts pourront organiser à partir du 11 mai un déconfinement plus large que les autres. Ceux en orange (une catégorie provisoire) ne présentent qu'un seul des deux critères favorable - la circulation active du virus ou les capacités en réanimation. Le 7 mai, ne resteront que deux catégories -vert et rouge- qui détermineront le niveau de relâchement des restrictions mises en œuvre depuis le 17 mars. (Belga)

