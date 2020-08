Coronavirus - 2.500 spectateurs ont assisté à Brighton/Chelsea, premier match avec public en Angleterre

Pour la première fois depuis l'interruption de la saison mi-mars pour cause de pandémie, 2.500 spectateurs ont pu assister samedi à un match de football dans un stade en Angleterre, une rencontre amicale entre Brighton et Chelsea. La rencontre, à laquelle a participé Leandro Trossard pendant une heure pour Brighton, s'est terminée par un partage 1-1.Les supporters des 'Seagulls' ont pu assister au match dans l'Amex Stadium, une enceinte de 30.000 places, dans le cadre d'une procédure organisée par le gouvernement pour le retour progressif des supporters dans les stades. Les 2.500 supporters ont été choisis parmi les abonnés de Brighton. Ils ont été regroupés dans la tribunes face aux caméras filmant le match et derrière l'un des buts, là où se trouve habituellement le Kop des Seagulls. L'Amex Stadium de Brighton n'avait pas été choisi par hasard. Avec les nombreuses liaisons qui permettent de le rejoindre, ses coursives spacieuses et ses sièges espacés qui facilitent la distanciation physique, il offrait de beaux atouts. Timo Werner, nouvelle recrue de Chelsea, a ouvert le score en début de match (4e). Pascal Gross (90e) a égalisé en toute fin de partie. Michy Batshuayi n'était pas repris du côté de Chelsea. (Belga)

