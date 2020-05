Coronavirus - 280 nouveaux décès dans l'Etat de New York

Quelques 280 personnes sont encore décédées en l'espace d'un jour dans l'Etat américain de New York à cause du nouveau coronavirus, a déclaré dimanche le gouverneur Andrew Cuomo, cité par la chaîne d'information CNN. Samedi, 299 avaient été recensés.Ce nombre de nouveaux décès est "extrêmement inquiétant", a déclaré M. Cuomo lors d'une conférence de presse. "Vous pouvez voir que le taux de mortalité n'a pas changé de façon spectaculaire sur une période pourtant relativement longue." Au moins 18.909 personnes sont mortes du Covid-19 à travers cet Etat, avec la ville de New York comme épicentre américain de l'épidémie. En revanche, le nombre de personnes placées sous respirateur et celui des hospitalisations ont diminué. Pour la première fois depuis la mi-mars, moins de 10.000 personnes (9.786) sont en effet hospitalisées en raison du coronavirus, a relevé M. Cuomo. Il y a eu 789 nouvelles admissions en 24 heures. (Belga)

