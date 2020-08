Coronavirus - 35 enfants en quarantaine à Jette à la suite d'une contamination

Un cas de Covid-19 a été constaté à la plaine de jeux de vacances Kids' Holidays à Jette. Trente-cinq enfants et moniteurs ont donc été placés en quarantaine. L'échevin des Sports de la commune bruxelloise, Benoit Gosselin, a invité les parents du jeune atteint du Covid à s'expliquer. L'information a été donnée par BX1 mardi et confirmée à Belga par l'échevin lui-même.M. Gosselin a adressé un recommandé aux parents car il juge leur attitude irresponsable. Les parents étaient en attente de résultats d'un test Covid pour leur fils, mais l'ont tout de même envoyé à cette plaine de jeux lundi. Il s'est avéré ensuite que le test était positif. "Le recommandé a été envoyé. Leur comportement est irresponsable. Nous voulons leur donner l'occasion de s'expliquer. Nous attendons une réponse d'ici vendredi 13h00", a commenté l'échevin. Les 35 enfants et moniteurs qui faisaient partie de la bulle de l'enfant contaminé doivent maintenant se mettre en quarantaine. Kids' Holidays reste cependant accessible pour les enfants d'autres groupes. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.