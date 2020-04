Coronavirus - A Bruxelles, le Conseil Régional de Sécurité se réunira lundi après-midi

Le Conseil régional bruxellois de Sécurité qui réunit notamment les bourgmestres des 19 communes et les chefs de corps des zones de police de la capitale, sous la coordination du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, ne se réunira pas vendredi soir comme initialement prévu, mais lundi.M. Vervoort (PS) a en effet convoqué un Conseil régional de Sécurité (CORES), le lundi le 27 avril à 14h30, avec pour ordre du jour "la transmission de l'information auprès des instances communales et locales suite au Conseil national de sécurité et à la stratégie de déconfinement; la traduction des mesures décidées à l'échelle régionale et leur mise en œuvre cohérente sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale", a indiqué son cabinet vendredi soir. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.