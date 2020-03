Coronavirus - Accord unanime des 27 sur une interdiction d'entrée des personnes dans l'UE pour 30 jours

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont marqué leur accord unanime mardi sur une interdiction d'entrée des personnes dans l'UE pour 30 jours, pour les voyages jugés non essentiels, ont indiqué les présidents de la Commission et du Conseil, Ursula von der Leyen et Charles Michel, à l'issue d'une vidéoconférence de trois heures sur les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.Il revient aux Etats membres de mettre en oeuvre cette fermeture inédite des frontières extérieures de l'UE. Là aussi l'accord est unanime pour le faire "tout de suite", selon Mme Von der Leyen, qui en avait fait la proposition. La fermeture n'est pas totale. Les restrictions ne concernent pas les citoyens de l'UE bloqués hors UE: les Etats membres coordonneront leurs efforts afin que leurs ambassades et le Service européen d'action extérieure (SEAE) puissent aider à les rapatrier, a souligné M. Michel. Au besoin, les autorités recourront au mécanisme de protection civile de l'UE et à des financements européens. Ne sont pas non plus concernés les résidents non-UE disposant d'un permis de séjour de longue durée, les membres de la famille de citoyens de l'UE, les diplomates, le personnel médical, les déplacements de ceux-ci étant considérés comme essentiels. Les transporteurs de marchandises sont aussi exemptés. "Nous devons veiller à assurer le passage des médicaments, des denrées alimentaires et des marchandises", a exposé le Belge. Mme Von der Leyen a insisté sur la nécessité de lever les entraves aux frontières intérieures de l'UE, après la fermeture de plusieurs de ces frontières par des Etats membres comme la Pologne. "Beaucoup trop de personnes rencontrent des difficultés énormes pour rentrer chez elles, il y a beaucoup de files de poids lourds aussi", a-t-elle dit. La Pologne serait ainsi disposée à mettre en place des corridors rapides pour les poids lourds et à laisser passer les ressortissants de pays limitrophes désirant rentrer chez eux. "Mais il faudra encore du temps pour lever les contrôles intérieurs", a reconnu Mme Von der Leyen. Les dirigeants européens ont également accueilli favorablement la décision de la Commission d'instaurer une autorisation préalable pour l'exportation d'équipement médical et de s'engager dans des procédures communes d'achat public pour en fournir suffisamment. Vingt-quatre Etats membres participent ainsi à un marché public pour des ventilateurs respiratoires. Les capitales ont aussi soutenu les initiatives annoncées par la Commission pour assouplir temporairement les règles sur les aides d'Etat et recourir à la flexibilité pour délier quelque peu le carcan budgétaire de l'UE. (Belga)