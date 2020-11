Coronavirus - Allonger ou pas le congé de Carnaval? La FWB décidera en décembre

La ministre de l'Education Caroline Désir (PS) déposera en décembre prochain devant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelle une proposition pour un éventuel réaménagement des congés scolaires au second semestre pour faire face à la situation sanitaire, a-t-elle annoncé mardi en commission du Parlement.Début de ce mois, son ministre-président, Pierre-Yves Jeholet (MR), avait plaidé pour un raccourcissement des vacances d'été si la semaine de congé de Carnaval devait être allongée, comme le fut celle de la Toussaint. Interrogée mardi en commission du parlement par la députée Marie-Martine Schyns (cdH), Mme Désir a indiqué vouloir déposer une proposition sur cette question "dans le courant du mois de décembre" devant le gouvernement, estimant qu'il était encore un peu tôt pour se prononcer dès à présent. La ministre a toutefois précisé que les experts sanitaires étaient à l'heure actuelle divisés sur l'opportunité de rallonger le congé de Carnaval. "Offrir des vacances plus longues, c'est aussi prendre le risque de voir (les familles) organiser des voyages plus longs, ce qui évidemment augmente les risques de contamination", a fait valoir Mme Désir. Mais si le congé de Carnaval devait bel et bien être prolongé, la Fédération n'aurait alors d'autre choix que de raboter quelque peu les congés d'été, a-t-elle ajouté. (Belga)

