Coronavirus - Androni Giocattoli-Sidermec remporte la 2e étape du Giro virtuel, Astana reste leader

La formation Androni Giocattoli-Sidermec a remporté mercredi la deuxième étape du Tour d'Italie cycliste virtuel. Matteo Spreafico, qui a enregistré le meilleur temps individuel en 58:08, et Luca Chirico ont signé le chrono global de 2h03:15. Astana a terminé deuxième à 3:01, l'équipe nationale italienne troisième à 11:53.Après la deuxième étape, dans laquelle les coureurs ont parcouru les 32,7 derniers kilomètres de la douzième Giro, une étape de montagne avec départ et arrivée à Cesenatico, Astana reste en tête. L'équipe kazakhe était représentée mercredi par l'Espagnol Omar Fraile et le Canadien Hugo Houle. Ils ont conservé le maillot rose de leader que leurs coéquipiers Alexey Lutsenko et Davide Martinelli ont conquis samedi. Au classement, Astana compte 10:19 d'avance sur Androni Giocattoli-Sidermec et 15:38 sur l'équipe d'Italie. Chez les dames, l'Espagnole Gloria Rodriguez s'est révélée la plus rapide individuellement en 1h10:23. Avec la Norvégienne Katrine Aalerud, elle a assuré la victoire de Movistar. En 2h31:56, elles ont devancé l'Italienne Elisa Longo Borghini et la Néerlandaise Lucinda Brand de Trek-Segafredo de 4:40. La sélection italienne a décroché la troisième position à 27:49. Trek-Segafredo a gardé la tête du classement. Movistar est deuxième à 6:23, l'Italie troisième à 27:27. Dans le Giro virtuel, une partie du parcours original est parcouru virtuellement sur home-trainer par les coureurs. Chaque équipe prend le départ de chaque étape avec deux coureurs. La composition des équipes peut changer à chaque étape. Les courses se déroulent les mercredi et samedi. Jeudi (vendredi pour la 2e étape) et dimanche, d'anciens coureurs seront en action sur le même parcours, qui peut également être effectué par des amateurs. Les "Légendes" Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio, Alessandro Bertolini et Matteo Montaguti figurent parmi les coureurs qui se mesureront vendredi. Quelque 8.211 amateurs se sont inscrits pour l'épreuve le jeudi ou le vendredi. Avec le Giro virtuel, des fonds sont collectés pour la Croix-Rouge italienne. La 103e édition du Giro aurait dû avoir lieu du 9 au 31 mai, mais elle a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. L'Union cycliste internationale (UCI) espère reporter le Giro en octobre, après les championnats du monde. . (Belga)