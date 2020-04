Coronavirus - Appel aux dons et hommage de la jeune promesse du tennis italien, Jannik Sinner, 18 ans

La jeune promesse du tennis italien, Jannik Sinner, 18 ans, s'est montré très touché par la crise sanitaire du coronavirus, frappant durement son pays. Le 68e joueur du monde, né dans le nord de l'Italie, a initié un appel aux dons et contribué avec son équipe pour un montant de 12.500 euros.Ces dons sont destinés à la Fondation Cesvi pour aider les services d'urgence de Bergame. "L'unité de l'Italie dans cette crise a été incroyable. Parmi les milliers d'Italiens qui ont apporté leur aide, je veux saluer les 250 volontaires qui sont venus à Bergame pour mettre sur pied un hôpital de campagne en seulement 8 jours. C'est cette unité qui nous fait tenir durant cette période", a expliqué Jannik Sinner sur les réseaux sociaux. "Je suis fier d'être italien et fier de notre unité. Nous en ressortirons plus forts". (Belga)