Coronavirus - Approbation britannique début décembre pour le vaccin de Pfizer

Le Royaume-uni va peut être déjà approuver le vaccin développé par la société pharmaceutique Pfizer dès la semaine prochaine, signale le Daily Telegraph dimanche soir.L'objectif est de commencer au plus vite la vaccination contre le coronavirus Outre-Manche, ce qui serait alors même plus rapide qu'aux USA, où la date du 10 décembre est avancée. L'Allemagne et l'Espagne comptent aussi autoriser en décembre les premiers vaccins contre le coronavirus. Au niveau de l'Union européenne, il est question d'une approbation après la mi-décembre de deux d'entre eux, les vaccins de BioNTech-Pfizer et celui de Moderna, a affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen jeudi. Les dirigeants du G20 ont quant à eux promis dimanche de "ne reculer devant aucun effort" pour garantir un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19, selon un brouillon de la déclaration finale du sommet. (Belga)

