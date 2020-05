Coronavirus - Arrivée en Russie des respirateurs donnés par les Etats-Unis

Un avion militaire américain est arrivé jeudi après-midi à Moscou avec cinquante respirateurs devant être déployés dans des établissements traitant des malades du nouveau coronavirus, quelques semaines après l'envoi de matériel russe similaire à New York.Il s'agit là "de la première partie d'un don humanitaire à la Russie de 200 respirateurs fabriqués aux Etats-Unis" et d'une valeur de 5,6 millions de dollars, a indiqué l'ambassade américaine à Moscou dans un communiqué. La porte-parole de la représentation diplomatique américaine a souligné sur Twitter "qu'en temps de crise, les Etats-Unis et la Russie doivent travailler ensemble pour sauver des vies". D'autres équipements doivent arriver la semaine prochaine des Etats-Unis. Ce don fait suite à l'envoi par la Russie le 1er avril de respirateurs à New York. Les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine ont tous les deux mis en avant cette aide réciproque. (Belga)

