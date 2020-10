Coronavirus - Bart Swings n'est pas autorisé à patiner avant samedi après des tests positifs à Inzell

Bart Swings ne pourra pas patiner sur la glace de Inzell avant samedi. Swings est avec son équipe IKO dans un camp d'entraînement de le village du sud de l'Allemagne. Parce que deux patineurs allemands de haut niveau ont été testés positifs lors d'un test au coronavirus, le maire d'Inzell, Hans Egger, a décidé de fermer la patinoire Max Aicher Arena.Non seulement les patineurs allemands, mais aussi un certain nombre d'équipes internationales ont organisé un camp d'entraînement dans le village bavarois non loin de la frontière autrichienne. Le week-end dernier, il y a encore eu des courses d'entraînement dans la patinoire. Egger a fermé la Max Aicher Arena mercredi après-midi. Les salles d'entraînement ne peuvent pas non plus être utilisées avant le samedi. Les noms des patineurs allemands qui ont été infectés par le virus n'ont pas été révélés. Il a été conseillé aux équipes de s'isoler. "Il faut attendre et voir", a dit Martin ten Hove, l'entraîneur de l'équipe IKO. "Mais c'est bien qu'ils aient des directives strictes ici à Inzell pour que le virus ne circule pas dans le monde du patinage". Ten Hove suppose que les patineurs pourront à nouveau s'entraîner sur la glace à partir de samedi. (Belga)