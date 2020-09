Coronavirus - Bientôt quatre centres de dépistage pour patients asymptomatiques à Bruxelles - Maron

Quatre nouveaux centres de dépistage du Covid-19 accessibles aux patients asymptomatiques doivent voir le jour à court terme en Région bruxelloise, a confirmé mardi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, à l'agence Belga.Le gouvernement bruxellois planche actuellement, avec la Commission Communautaire Commune (CCC) sur un plan permettant l'ouverture prochaine de quatre nouveaux centres de dépistage, où il sera possible, à l'image du village de test anversois, de procéder à des tests à grande échelle. "Je ne peux encore donner de localisations précises, mais nous oeuvrons par exemple depuis quelques temps à la recherche d'une localisation près de la Gare du Midi. Le timing n'est également pas encore clair. Nous ne voulons pas précipiter les choses, mais nous y travaillons dur", a commenté le ministre. L'ouverture de ces nouveaux centres de test permettra de porter, dans un premier temps, à une moyenne de 5.000 par jour, et plus tard à 9.000 le nombre de tests pratiqués. Cela s'inscrit dans la droite ligne de la capacité fédérale qui doit grimper à 90.000 par jour pour toute la Belgique, a ajouté Alain Maron (Ecolo). (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.