Coronavirus - Brésil: le vaccin chinois CoronaVac efficace à 50,38%

Le vaccin chinois CoronaVac a montré une efficacité globale de 50,38% contre le Covid-19 lors d'essais cliniques réalisés au Brésil, a annoncé mardi l'Institut Butantan chargé de sa production dans le pays."Le vaccin contre le coronavirus a montré une efficacité globale de 50,38% lors des essais cliniques menés au Brésil", indiquent dans un communiqué l'Institut Butantan et le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo qui assure la tutelle du centre de recherches. Comme il l'avait déjà indiqué la semaine dernière, l'Institut a précisé que ce vaccin, développé par le laboratoire chinois Sinovac, empêchait 78% des vaccinés ayant néanmoins contracté le virus d'avoir besoin d'être hospitalisés et 100% d'entre eux de développer des formes graves de la maladie. "C'est un vaccin sûr, efficace et qui répond à toutes les conditions requises pour une utilisation en urgence", a déclaré Dimas Covas, le directeur de l'Institut Butantan qui sera chargé de sa production et de sa distribution au Brésil. Le vaccin a été testé sur 12.500 volontaires, des "professionnels de la santé en contact direct avec le Covid-19", a précisé Ricardo Palacios, le responsable des essais cliniques au sein de l'Institut. Selon ces résultats, le Coronovac remplit la condition d'une efficacité supérieure à 50% exigée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Mais il apparaît bien moins efficace que d'autres vaccins, tels que l'américano-allemand Pfizer/BioNTech (95%) ou l'américain Moderna (94,1%). Vendredi, l'Institut Butantan a fait une demande d'homologation du vaccin chinois à l'agence régulatrice brésilienne Anvisa. Une demande a également été déposée pour le vaccin anglo-suédois Oxford/AstraZeneca par l'institut public Fiocruz, qui sera en charge de sa production dans le pays sud-américain. Le Brésil, qui compte 212 millions d'habitants, a enregistré plus de 203.000 morts du Covid-19 pour huit millions de contaminations. (Belga)

