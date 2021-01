Coronavirus - Cent millions de doses aux Etats-Unis en 100 jours, "faisable" selon le Dr Fauci

L'objectif du nouveau président américain d'injecter 100 millions de doses du vaccin contre le coronavirus lors des 100 premiers jours de son mandat est "faisable", a estimé dimanche Anthony Fauci, qui va devenir le conseiller principal de Joe Biden sur le Covid-19 après avoir été celui de Donald Trump."La faisabilité est tout à fait claire", a insisté, sur la chaîne NBC, le Dr Fauci, visage de la lutte contre le virus aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie. "Il n'y aucun doute là-dessus. C'est faisable." Si deux vaccins ont été mis au point, testés et validés par les autorités de santé en un temps record, le rythme de la vaccination, jugé trop lent, est critiqué aux Etats-Unis. Selon les Centres de contrôle des maladies, la principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, 31,1 millions de doses ont déjà été livrées, mais moins de 40% ont été administrées (12,2 millions). En outre, certains Etats, dont New York, ont prévenu qu'ils risquaient de se retrouver à cours de doses la semaine prochaine, faute de livraisons suffisantes coordonnées par le gouvernement fédéral, après avoir sensiblement accéléré leur campagne de vaccination. Dans le même temps, le pays connaît la pire phase de la pandémie à ce jour. Les Etats-Unis ont encore enregistré un nouveau record de décès mardi, avec 4.470 morts en 24 heures. Sur les cinq derniers jours, le total atteint quasiment 20.000 décès. Le futur chef de cabinet de Joe Biden, Ron Klain, a admis dimanche s'attendre à ce que le seuil des 500.000 morts du Covid-19 soit franchi courant février (plus de 395.000 pour l'instant). "La pandémie va empirer avant que les choses ne s'améliorent", a-t-il prévenu, sur la chaîne CNN. Pour tenir l'objectif des 100 millions de doses, Ron Klain a indiqué que le gouvernement Biden pourrait s'appuyer sur une loi autorisant à contraindre des entreprises privées à produire certains biens en urgence, le Defense Production Act. Le 46ème président des Etats-Unis prévoit aussi de mobiliser la garde nationale ainsi que l'Agence de gestion des situations d'urgence pour augmenter le nombre de points de vaccination. "Cela va demander des efforts considérables, mais nous pouvons le faire", a estimé la future directrice des Centres de contrôle des maladies, Rochelle Walensky, sur CBS, au sujet des 100 millions de doses administrées en 100 jours. (Belga)