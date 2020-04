Coronavirus - Charles Leclerc récolte 70.000 dollars avec l'aide de Vandoorne et Courtois

La "Race For The World", organisée par Charles Leclerc, a permis de récolter 71.305 dollars (environ 65.000 euros) destinés à la lutte contre le coronavirus, a annoncé le pilote Ferrari vendredi soir à l'issue du dernier Grand Prix virtuel disputé par une série de pilotes et de sportifs. Parmi eux, Stoffel Vandoorne, qui a remporté la première des deux courses de vendredi, le Grand Prix d'Espagne, et le gardien des Diables Rouges Thibaut Courtois.Durant trois soirées, une quinzaine de pilotes de différentes catégories automobiles (F1, F2, Formule E) se sont défiés virtuellement. Le gardien des Diables Rouges Thibaut Courtois et l'attaquant de la Lazio Ciro Immobile (pour la dernière soirée) ont joué les 'guest stars'. Vendredi, Vandoorne s'est adjugé le Grand Prix d'Espagne, première course de la soirée, devant Arthur Leclerc et Luca Albon, respectivement frère de Charles Leclerc et frère d'Alexander Albon, pilote de Red Bull. Courtois, qui défendait les couleurs de Renault, a pris la 12e place. Dans la deuxième course, le Grand Prix d'Autriche, Charles Leclerc a devancé les frères Albon, Luca puis Alexander. Courtois a fini 6e et Vandoorne 11e. Au classement général de ce mini-championnat, Charles Leclerc s'impose avec 90 points devant Luca Albon (71). Vandoorne prend la 5e place (45) et Courtois la 9e (17). Dimanche, une grande partie des pilotes se retrouveront pour le Grand Prix virtuel de Chine "officiel", organisé par la F1. Courtois y participera également, pour Red Bull cette fois. (Belga)