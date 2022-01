Coronavirus - Covid-19: le Chili accélère son programme de 4e dose de vaccin

Le Chili, un des pays ayant les plus hauts taux de vaccination au monde, a annoncé jeudi l'accélération de son programme d'administration d'une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19.Les personnes immunodéprimées pourront en bénéficier à partir de lundi, puis à partir du 7 février seront éligibles les personnes de plus de 55 ans ayant reçu la 3e dose il y a plus de six mois. Avec 87,2% des personnes âgées de plus de trois ans présentant un schéma vaccinal complet de deux doses, et 66,8% ayant déjà reçu une dose de rappel, le Chili entendait lancer sa campagne d'administration d'une quatrième dose à partir de février. Mais avec 3.134 personnes infectées en 24 heures, le plus haut taux journalier depuis 6 mois en raison de la présence du variant Omicron, le président Sebastian Piñera a jugé nécessaire d'accélérer le programme de la deuxième dose de rappel. "Une personne sans protection vaccinale complète a six fois plus de chances d'être infectée et une probabilité 20 fois plus grande de se retrouver en soins intensifs à l'hôpital qu'une personne avec deux doses de rappel", a déclaré M. Piñera lors d'une conférence de presse. "Heureusement, si ce variant est beaucoup plus contagieux, il génère moins d'hospitalisations et est moins mortel", a-t-il ajouté, chiffres à l'appui. Mercredi, plus de 44,7 millions de doses de vaccins avaient été administrées dans le pays de 19 millions d'habitants, principalement des laboratoires Sinovac et Pfizer-BioNTech. Selon une étude israélienne, où a commencé l'administration d'une deuxième dose de rappel, l'administration d'une quatrième dose du vaccin Pfizer permet de multiplier par cinq les anticorps une semaine après l'injection et protège contre les "complications graves" liées au Covid-19. (Belga)