Coronavirus - Covid-19: le nombre de malades à l'hôpital augmente toujours

La pression sur le système hospitalier a continué d'augmenter lundi en France, avec une nouvelle hausse du nombre de malades du Covid-19 à l'hôpital et dans les services de soins critiques, selon les chiffres de Santé publique France.Alors que la France fait face à une flambée du variant Delta, le nombre de patients Covid à l'hôpital est désormais de 7.840, soit 259 de plus que dimanche et 761 de plus que lundi dernier. Les nouvelles admissions en 24 heures sont également en hausse avec 688, un chiffre au plus haut depuis la fin mai. Les service de soins critiques, qui reçoivent les cas les plus graves, comptent de leur côté 1.232 malades du Covid (dont 170 nouvelles admissions en 24 heures), contre 1.137 dimanche et 952 il y a une semaine. Cet indicateur était passé sous le seuil de 1.000 le 7 juillet, avant d'entamer une lente remontée et de repasser au-dessus de 1.000 il y a quatre jours. La maladie a fait 51 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, portant le total des décès à 111.997 depuis le début de la pandémie au printemps 2020, dont 85.453 à l'hôpital. 5.184 nouveaux cas de contaminations ont par ailleurs été enregistrés lundi, contre 19.600 dimanche, mais le chiffre du lundi est généralement plus bas que la moyenne des autres jours car la majorité des laboratoires sont fermés le dimanche. Le taux de positivité est en recul à 4,2%. Côté vaccination, 42.895.720 personnes ont reçu au moins une injection (soit 63,6% de la population totale) depuis le début de la campagne en France et 35.738.643 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 53% de la population totale), selon la Direction générale de la Santé. (Belga)

