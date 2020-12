Coronavirus - Covid-19: nouveau record de contaminations aux Etats-Unis, près de 235.000 cas en 24h

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 235.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence.Dans le même temps, le pays, confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plus d'un mois, a déploré près de 2.600 morts de la maladie, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. Ces huit derniers jours, les Etats-Unis ont enregistré plus de 200.000 nouvelles contaminations quotidiennes, à l'exception du week-end (les remontées des autorités locales sont alors toujours plus basses). Et le nombre de morts quotidiens dépasse les 2.400 depuis le 1er décembre, ici aussi à l'exception du week-end dernier. Plus de 108.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 dans la première puissance économique mondiale, du jamais vu depuis le début de la pandémie, selon les données du Covid Tracking Project. Les Américains s'accrochent à l'espoir de la distribution imminente d'un vaccin, qui pourrait commencer dès lundi après l'autorisation en urgence du remède de Pfizer/BioNTech par les autorités sanitaires, attendue vendredi soir ou samedi. (Belga)

