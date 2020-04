Coronavirus - David Goffin se qualifie pour les quarts de finale du tournoi virtuel de Madrid

David Goffin s'est qualifié mardi pour les quarts de finale du tournoi de tennis virtuel de Madrid, joué sur le jeu vidéo Playstation 4 Tennis World Tour. Goffin a battu mardi l'Allemand Alexander Zverev et a vu le Russe Karen Khachanov renoncer en raison de problèmes de connexion.Lundi, Goffin avait battu le Français Lucas Pouille 3-1. En quarts de finale, il rencontrera un autre Français, Benoit Paire. Zverev, également qualifié, jouera contre le Britannique Andy Murray. Les autres quarts de finale opposeront l'Argentin Diego Schwartzman à l'Italien Fabio Fognini et le Grec Stefanos Tsitsipas à l'Espagnol David Ferrer. Le tennis réel est suspendu au moins jusqu'au 13 juillet en raison la pandémie de coronavirus. Parmi les épreuves qui ne se joueront pas figure le Masters ATP 1000 de Madrid qui devait se jouer du 3 au 10 mai. L'édition virtuelle a pour but d'aider à collecter des fonds en faveur des joueurs les plus touchés par le manque de revenus consécutif à l'arrêt des compétitions. La compétition tant masculine que féminine est dotée de 150.000 euros. Les vainqueurs peuvent décider du montant qu'ils souhaitent donner aux joueurs en difficulté. Un autre don de 50.000 euros est prévu pour réduire l'impact social de la pandémie. (Belga)