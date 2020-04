Coronavirus - De nouveaux rapatriements, les Affaires étrangères poursuivent le travail

Alors que les mesures de confinement, de distanciation sociale et de restriction des déplacements non-essentiels sont prolongées, les Affaires étrangères belges continuent de tenter de trouver des solutions pour certains citoyens belges qui se trouvent à l'étranger et souhaitent rentrer au pays, signale jeudi leur porte-parole Karl Lagatie.Mercredi soir, un rapatriement de Belges a été opéré depuis la Colombie et la République dominicaine, et ces citoyens sont attendus sur le sol du Plat pays ce jeudi. Les Affaires étrangères examinent également actuellement combien de Belges souhaitent quitter le Maroc pour rentrer, les autorités marocaines permettant désormais, sous strictes conditions, le rapatriement de citoyens disposant de la double nationalité. Avec toutes les mesures de base censées endiguer la propagation du coronavirus, l'interdiction de voyages non-essentiels a elle aussi été prolongée cette semaine jusqu'au 3 mai prochain. (Belga)

