Coronavirus - De plus en plus d'Allemands en faveur de la vaccination

De plus en plus de personnes sont prêtes à se faire vacciner en Allemagne depuis le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus, il y a près de cinq mois, révèle dimanche une enquête YouGov commandée par l'agence de presse DPA.Près des trois quarts des Allemands de plus de 18 ans souhaitent désormais être immunisés, alors qu'ils n'étaient que 65% peu avant le début de la campagne de vaccination, le 27 décembre. À l'époque, 19% refusaient l'inoculation d'un sérum contre le coronavirus, contre 15% aujourd'hui. Le pourcentage d'indécis est quant à lui passé de 16 à 11% depuis la fin du mois de décembre. (Belga)

