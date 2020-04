Coronavirus - Décès d'un adolescent de 13 ans au Royaume-Uni, après celui d'une adolescente belge

Un adolescent britannique de 13 ans est mort lundi après avoir été testé positif au nouveau coronavirus, ont annoncé mardi l'hôpital où il est décédé et sa famille, selon laquelle il n'avait pas de pathologie sous-jacente.Il s'agit de la plus jeune victime du Covid-19 connue au Royaume-Uni. La plus jeune victime recensée dans un pays européen est une adolescente de 12 ans, morte en Belgique. (Belga)

