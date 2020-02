Coronavirus - Décès de deux malades du coronavirus provenant du paquebot en quarantaine au Japon

Deux malades du nouveau coronavirus issus du paquebot en quarantaine au Japon sont décédés, ont rapporté les médias japonais jeudi.Une femme et un homme octogénaires qui avaient été contaminés sont morts, ont rapporté la chaîne de télévision publique NHK et d'autres médias. La confirmation de cette information par le ministère de la Santé n'a pu être obtenue dans l'immédiat. Il s'agirait des premiers cas mortels parmi les plus de 600 porteurs confirmés du virus sur le navire de croisière. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.