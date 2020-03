CORONAVIRUS - Des Bruxellois indisciplinés provoquent la fermeture du site du château de La Hulpe

De par leur présence en masse au château de La Hulpe samedi en dépit des consignes de limiter tout déplacement, des Bruxellois ont poussé les autorités locales fermer le site au public, ont fait savoir le bourgmestre et les responsables du domaine sur les réseaux sociaux.Le domaine régional Solvay et son château, situés à La Hulpe, sont désormais fermés au public, et ce jusqu'à nouvel ordre. En cause, de nombreux citadins ont quitté la région bruxelloise pour se rassembler sur le site agrémenté de bois, pelouses et étangs. "Je suis abasourdi par la bêtise des gens. On dit depuis des jours de rester chez soi et de sortir dans l'environnement proche de son domicile. Des centaines de Bruxellois abrutis viennent au parc à La Hulpe. Résultat, je suis obligé de faire fermer le parc", a commenté le bourgmestre Christophe Dister sur son compte Facebook. (Belga)

