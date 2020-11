Coronavirus - Des contrôles de police organisés dans toute la province du Luxembourg

Des contrôles de police seront organisés samedi soir et la nuit prochaine dans toute la province du Luxembourg, à l'occasion d'une vaste opération de police intégrée. L'objectif est triple: assurer la visibilité de la police, veiller au respect des mesures contre le coronavirus et du couvre-feu et travailler sur les phénomènes de criminalité classique.Une centaine de policiers sont déployés de 16h à minuit sur l'ensemble du territoire provincial. Cette opération de police intégrée mobilise notamment les effectifs de la police fédérale, de la police de la route, des zones de police locales, des maîtres chiens, des personnes spécialisées dans les faux, ainsi que plusieurs hélicoptères en appui aérien. "L'objectif est triple", explique Christophe Brück, commissaire divisionnaire à la police fédérale. "Être visible en province du Luxembourg, que ce soit au niveau des autoroutes, des réseaux secondaires et des centres-villes et ce dans un but de prévention et de dissuasion. Veiller au respect des mesures sanitaires et du couvre-feu. Et enfin, travailler sur les phénomènes classiques tels que les vols, les stupéfiants et la sécurité routière." L'opération s'appuie essentiellement sur des équipes mobiles, à l'exception d'un dispositif fixe installé le long de la N4 à Marche-en-Famenne en début de soirée. "Le but est de couvrir un maximum de territoire et d'augmenter la possibilité pour les usagers d'être contrôlés. C'est une opération d'envergure pour montrer qu'on est présent simultanément sur l'ensemble du territoire." Les résultats de l'opération devraient être connus dimanche avant midi. (Belga)