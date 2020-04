Coronavirus - Des jeunes dégradent le terrain de football de Wasseiges

Faisant fi des règles de confinement, trois jeunes se sont rendus sur le site du club de football de Wasseiges, en province de Liège, où ils ont dégradé la pelouse en y effectuant des dérapages en voiture, a expliqué samedi le président Albert Huens à l'agence Belga. Des policiers de la zone Hesbaye-Ouest ont appréhendé les trois suspects qui ont été verbalisés. Ceux-ci devront notamment s'acquitter d'une amende pour non-respect des règles de confinement.Une riveraine a alerté les responsables du Football Club Entité (FCE) Wasseiges, leur expliquant que des individus effectuaient samedi midi des manoeuvres sur l'un de leurs terrains. "Nos bénévoles ont œuvré sans relâche, ces jeudi et vendredi, pour retravailler la pelouse et la resemer, et voilà que tout est détruit par trois individus venus de la région de Hannut pour boire des verres, fumer des pétards et s'adonner à des dégradations dans nos installations", explique le président du club wasseigeois. (Belga)

