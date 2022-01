Coronavirus - Des milliers de manifestants contre les mesures sanitaires en Allemagne

Plusieurs milliers de personnes ont protesté samedi en Allemagne contre les mesures visant à contenir la propagation du coronavirus et la vaccination obligatoire, tandis que des groupes plus restreints ont organisé des contre-manifestations.Plus de 1.000 personnes ont manifesté pacifiquement dans les villes de Stuttgart et d'Offenbach, a indiqué la police. À Stuttgart, les manifestants se sont arrêtés devant le bâtiment du radiodiffuseur public Südwestrundfunk (SWR) pour critiquer la couverture médiatique de la pandémie. Ils ont répété les appels "Lügenpresse" (presse mensongère) et "Wir sind das Volk" (Nous sommes le peuple), a indiqué un témoin. La police a sommé les participants de porter des masques de protection. Le rassemblement d'Offenbach, qui a attiré quelque 1.200 personnes, s'est déroulé de manière paisible, selon la police. Quelque 300 personnes se sont rassemblées pour une contre-manifestation. Dans la ville de Schwerin, dans le nord du pays, quelque 1.100 personnes ont participé à un rassemblement, d'après la police. Les officiers sont intervenus lorsque l'un des participants a insulté les 30 personnes qui participaient à une contre-manifestation. Les agents ont interpellé un homme qui aurait poussé un passant alors qu'il quittait le rassemblement. (Belga)

