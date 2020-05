Coronavirus - Deux joueurs de Parme placés en quarantaine

Deux joueurs de Parme ont été placés en quarantaine après avoir été testés positifs, a annoncé samedi le club italien.Selon le communiqué publié sur le site du club, tous les joueurs du noyau, du staff technique et du personnel lié à l'équipe première ont été soumis à deux tests en 24 heures. "Tous les membres du groupe étaient négatifs, à l'exception de deux joueurs qui étaient positifs lors du premier test et négatifs lors du second", a indiqué le club. Les deux athlètes sont "en excellente condition physique et asymptomatiques", a précisé Parme. Ils ont été placés en isolement et le club les gardera sous surveillance constante. Les entraînements collectifs reprendront lundi en Italie. (Belga)