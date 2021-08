Coronavirus - Deux nouveaux tournois au calendrier de la saison 2021 de l'ATP

L'ATP, le principal circuit masculin de tennis, a annoncé lundi la tenue de deux nouveaux tournois lors de cette saison 2021, dont le programme a été quelque peu bousculé après l'annulation des rendez-vous prévus en Chine et au Japon cet automne.Le calendrier révisé voit arriver deux tournois ATP 250 pour l'unique saison 2021 : Nur-Sultan et San Diego. Le rendez-vous kazakh est prévu du 20 au 26 septembre, l'américain du 27 septembre au 3 octobre. Le tournoi de Pune a lui confirmé son annulation en 2021. La saison se terminera à Turin, qui accueillera pour la première fois le Masters de fin de saison (14-21 novembre). Indian Wells, initialement prévu au printemps, a été reporté en octobre (7-17). Le rendez-vous californien est prévu la semaine avant l'European Open (18-24 octobre). Le tournoi anversois aura comme seul concurrent la Kremlin Cup, rendez-vous ATP 250 de Moscou. Début juillet, les circuits de tennis féminin (WTA) et masculin (ATP) ont annoncé l'annulation du Masters 1000 de Shanghai, de l'Open de Chine à Pékin et l'Open du Japon à Tokyo en raison des inquiétudes liées au Covid-19 et des restrictions de voyage dans les deux pays. (Belga)

