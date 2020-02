Coronavirus - Deux nouvelles infections dans l'hôtel où sont confinés une centaine de Belges à Tenerife

Le diagnostique d'une infection au Covid-19 a été posé pour deux autres ressortissants italiens séjournant à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace, sur l'île espagnole de Tenerife, dans lequel sont également confinés près de 120 voyageurs belges.Mardi, les autorités canariennes ont indiqué qu'un docteur italien et son épouse avaient été contaminés par le nouveau coronavirus, déclenchant la mise en quarantaine de leur hôtel, où notamment 118 Belges séjournent. Le deux autres Italiens infectés ont voyagé avec ce couple italien. Ils ont à leur tour été isolés. Un cas supplémentaire a été confirmé en Espagne, où une patiente de 36 ans, originaire de Barcelone, a été testée positive au virus, ont confirmé les médias catalans. Celle-ci s'est récemment rendue dans le nord de l'Italie, le foyer le plus important de l'épidémie en Europe. Vingt-cinq personnes qui ont été en contact avec la trentenaire doivent se plier à une mise en quarantaine de deux semaines. Les autorités locales de Madrid et Valence ont par ailleurs annoncé respectivement un nouveau cas. (Belga)