Coronavirus - Donald Trump annonce qu'il va suspendre l'immigration aux USA

Le président des Etats-Unis a annoncé s'apprêter à signer un ordre exécutif pour "suspendre temporairement l'immigration aux USA", dans le contexte de la pandémie de coronavirus."A la lumière des attaques de l'Invisible Ennemi, de même que de la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS Citoyens Américains, je vais signer un Ordre Exécutif pour suspendre temporairement l'immigration aux USA", a informé via Twitter le président américain. Le coronavirus, qu'il qualifie d'"Ennemi invisible", a déjà tué plus de 42.000 personnes aux Etats-Unis, où 766.660 cas ont été enregistrés. Quelque 22 millions d'Américains ont également perdu leur travail en raison des conséquences économiques de l'épidémie. Le président américain n'a en revanche donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette décision et pour combien de temps. Il avait dès le mois de janvier restreint les déplacements avec la Chine où le nouveau virus est apparu en décembre, avant d'interdire les voyages entre les Etats-Unis et la plupart des pays européens à la mi-mars. Donald Trump s'est depuis montré impatient face aux efforts déployés pour lutter contre l'épidémie, semblant encourager les manifestants en colère contre les mesures adoptées dans certains Etats, et approuver la levée du confinement dans plusieurs régions du pays. Le président américain, candidat à sa réélection, avait fait campagne sur des mesures visant à limiter l'immigration. (Belga)

