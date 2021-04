Coronavirus - Double masque obligatoire pour faire les courses au Pérou

Le Pérou a ordonné l'utilisation obligatoire de deux masques simultanément, à l'intérieur de commerces et autres endroits fortement peuplés, à la suite d'une forte augmentation des décès et des infections au Covid-19, selon un décret publié samedi.Cette mesure entre en vigueur lundi. "L'utilisation d'un double masque est obligatoire pour entrer dans les établissements à risque d'agglomération tels que: centres commerciaux, galeries, supermarchés, marchés, entrepôts et pharmacies", selon ce décret. Cette mesure s'ajoute à l'utilisation obligatoire d'une visière transparente dans ces mêmes établissements, imposée par le gouvernement lundi. Le président par intérim Francisco Sagasti a affirmé jeudi que le Pérou est au sommet de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Il a ordonné la distribution gratuite de masques à la population. Pour faire face à cette deuxième vague, le gouvernement a également réimposé, dès le 25 avril, la quarantaine obligatoire le dimanche à Lima et dans 41 des 196 provinces péruviennes, principalement dans la région andine et sur la côte. Le pays compte à ce jour 1,7 million de cas de Covid-19 pour 59.440 décès. Le plan de vaccination lancé le 9 février est lent en raison du manque de doses. Au 22 avril, 559.000 personnes avaient reçu les deux doses nécessaires de vaccin, soit 1,7% des 33 millions d'habitants du Pérou, selon le ministère de la Santé. (Belga)

