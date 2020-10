Coronavirus - Echec des négociations pour des mesures de sécurité plus fortes dans les magasins

Les syndicats et la fédération du commerce Comeos n'ont pas réussi à se mettre d'accord, vendredi soir, sur un renforcement des mesures de sécurité sanitaire dans les magasins, indique le front commun syndical."A 1h30 ce samedi, après plus de six heures de négociation, nous devons constater l'échec des négociations sectorielles dans le cadre des mesures covid pour les magasins alimentaires", regrettent les syndicats, qui pointent un manque de confiance autour de la table à l'origine de cette déroute. "Cela risque d'entamer durablement la paix sociale dans les entreprises", avertit le front, qui assure reprendre la semaine prochaine les discussions au sein des entreprises "à la fois sur les mesures sanitaires mais aussi sur les compensations financières." (Belga)

