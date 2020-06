Coronavirus - Emeute dans un complexe à appartements placé en quarantaine à Göttingen

La police a dû intervenir en masse samedi dans un complexe à appartements de Göttingen, dans le centre de l'Allemagne, pour préserver les mesures de quarantaine imposées à ses quelque 700 habitants, dont 120 testés positifs au coronavirus.Tous les résidents ont été placés en quarantaine la semaine dernière après l'apparition de nombreux cas de maladie au coronavirus dans l'immeuble. Selon les autorités locales, la situation serait due au non-respect des règles d'hygiène et de distanciation par les résidents lors de récentes fêtes privées dans appartements. Irrités de ne plus pouvoir sortir, une centaine de résidents a tenté samedi de briser les grillages placées tout autour du complexe, n'hésitant pas à affronter la police, dont quelques agents ont été blessés, avec des pièces métalliques et des feux d'artifice. En début de soirée, la situation avait toutefois retrouvé son calme. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.