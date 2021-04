Coronavirus - En Islande, les voyageurs vaccinés devront se faire tester

L'Islande, qui laisse entrer depuis début avril sans autre forme de contrôle tous les voyageurs présentant un certificat de vaccination contre le Covid-19, a annoncé jeudi qu'ils devront désormais se faire tester à leur arrivée.A compter de ce soir, minuit, "un test sera requis pour les individus avec un certificat de vaccination ou un certificat d'infection antérieure en raison de preuves qu'(ils) peuvent être porteurs du virus", a motivé le ministère de la Santé dans un communiqué. La nouvelle mesure a cours au moins jusqu'au 1er mai. L'annonce intervient après la ré-infection d'une personne revenant d'un séjour à l'étranger, ayant entraîné cinq contaminations sur l'île, avait expliqué plus tôt dans la journée l'épidémiologiste en chef Thorolfur Gudnason, en conférence de presse. Parmi les premiers pays au monde à reconnaître un passeport vaccinal, la vaste île nord atlantique aux 365.000 habitants avait autorisé en janvier l'entrée des voyageurs de Schengen pouvant prouver avoir été vaccinés ou ayant déjà eu le Covid-19, sans autre formalité sanitaire. Le dispositif a ensuite été étendu à tous les entrants "quelle que soit l'origine". L'Islande a un taux d'incidence parmi les plus faibles d'Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mais le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse depuis le 21 mars. Depuis le début de l'épidémie, 29 décès de personnes ayant contracté le Covid-19 ont été recensés dans le pays qui comptabilisait jeudi 6.256 cas depuis le début de la pandémie. (Belga)

